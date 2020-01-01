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Алена Винницкая рассказала о непростых отношениях с отцом

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Артистка призналась, что отец сыграл важную роль в ее жизни .

Алена Винницкая рассказала о непростых отношениях с отцом
Алена Винницкая рассказала о непростых отношениях с отцом
пресс-служба

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Алена Винницкая – певица, ведущая программы "Зірковий шлях" и экс-солистка "ВИА Гра", откровенно рассказала о своей самой тяжелой в жизни утрате.

В детстве Алену Винницкую называли будущей поэтессой, потому что она всерьез увлеклась поэзией. Отец во всем поддерживал дочь, считал ее уникальной и рассылал стихотворения во все газеты. Но и сегодня телеведущей непросто о нем говорить.

Он был очень неоднозначным человеком. Я не готова рассказать о нем все без уважения к своей матери. Поэтому я только могу сказать, что он сделал и очень много плохих вещей, но и очень много хорошего для меня, – призналась Алена Винницкая.

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Самая большая боль в жизни известной певицы и телеведущей связана с отцом. По словам Алены Винницкой, он так и не увидел ее успеха и кем она стала.

Отец умер, когда мне был 21 год, на тот момент я еще не работала на телевидении, – рассказала "Зірковому шляху" певица и телеведущая.

Вскоре стихотворения, которые она начала писать еще в детстве, словно сами стали ложиться на музыку. У Алены Винницкой появился свой коллектив, а через время о ней узнала вся Украина.

Ранее мы писали, что Алена Винницкая рассказала о лечении в психиатрической клинике. 

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Теги: Алена Винницкая, родители звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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