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Трансформация - через боль: Винницкая призналась, разведется ли с мужем

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Певица рассказала в интервью, на каком этапе их отношения с Алексеем Большим.

Трансформация - через боль: Винницкая призналась, разведется ли с мужем
Трансформация - через боль: Винницкая призналась, разведется ли с мужем
пресс-служба

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Украинская певица Алена Винницкая, которая была в первом составе популярной группы ВИА Гра, призналась, намерена ли развестись с супругом Алексеем Большим, с которым они были в браке около 26 лет.

В интервью программе "Зірковий шлях" на ТРК Украина Винницкая рассказала, что отношения с супругом начали портиться в 2014-м, когда у Алены появились проблемы с гастролями. Из-за сильного психологического напряжения - пострадала и любовь. Супруги решили пожить порознь - такая ситуация продолжалась около 2,5 лет. По словам Винницкой, она рассматривала вариант примирения - и для этого обратилась к психотерапевту. 

Во время общения с ним я получила жесткие и даже порой жестокие ответы. Это было настолько больно. Все же хотят, чтобы их успокаивали. Чтобы ты пришел к психологу, а он бы сказал: «Все будет хорошо. Не волнуйтесь». Но не будет хорошо! Потому что любая трансформация всегда проходит через боль, – рассказала артистка.

пресс-служба

После того как Алена, по ее словам, нашла некоторые ответы на свои вопросы - она решила дать отношениям с Сергеям еще один шанс.

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Теги: Алена Винницкая, развод
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Источник: IVONA bigmir)net

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