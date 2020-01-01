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На полу в черном боди: Тина Кароль показала новое горячее фото

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Певица добавила эффектный кадр - и очаровала Сеть.

На полу в черном боди: Тина Кароль показала новое горячее фото
На полу в черном боди: Тина Кароль показала новое горячее фото
instagram.com/tina_karol/

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Певица Тина Кароль очаровала Сеть новым откровенным фото. В Инстаграм артистка добавила снимок, который можно назвать весьма и весьма "горячим". Тина лежит на полу в черном боди и темных колготках. Ее волосы уложены красивыми волнами, а одна рука прикасается к лицу. В центре внимания оказывается пышная грудь Кароль, которую подчеркнул пикантный наряд. 

Скриншот

Подписчики засыпали Тину комплиментами, отметив, что она "знает толк в искусстве соблазна".

Ранее мы писали, что Тина Кароль показалась фанатам слишком худой на фото. 

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Теги: Тина Кароль, откровенные фото, боди, пикантное фото звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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