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Дантес запостил пляжное фото с Дорофеевой из Доминиканы

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Звездные супруги отправились на новогодние каникулы в Доминикану.
Дантес запостил пляжное фото с Дорофеевой из Доминиканы
Дантес запостил пляжное фото с Дорофеевой из Доминиканы
instagram.com/vladimirdantes

Украинские исполнители и звездные супруги Владимир Дантес и Надя Дорофеева поделились первым снимком с отдыха в Доминиканской Республике.

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Так, на странице Дантеса в Instagram появилось пляжное фото с женой. На свежем кадре певец одет в черные шорты, а солистка группы “Время и Стекло“ запечатлена в голубом бикини и клетчатой рубашке.

В описании к пикантному кадру Владимир поделился историей, которая случилась в первый день отдыха и которая очень его рассмешила.

“Как легко развести девушек на крем) Мы вечером прилетели в Доминикану. Солнце не застали, но утром, открыв глаза в 7 утра, отправились на завтрак и быстро на пляж. Яркое палящее солнце сменяется 5 минутным ливнем. И вот мы снова выходим загорать. Выставляя лежаки на солнце @borodina говорит: “Вова, а хочешь намазаться КРЕМОМ, у меня он супер. Он одновременно защищает от солнца и притягивает его“. Всё! Меня разорвало. Это же чудо! Почему ещё не сделали такой же крем от прыщей?! Который убирает их и одновременно от которого обсыпает сильнее. Или презервативы. Которые предотвращают беременность и одновременно обеспечивают тройню. Короче, версий миллион. Разгоняйте!“, - написал исполнитель.

Напомним, ранее Владимир Дантес рассказал, какой юмор может его обидеть.

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Теги: Владимир Дантес, Надя Дорофеева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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