Ирина Монатик добавила в Инста-сториз новые фото с сыновьями .

Под пальмой с кокосом: Супруга Монатика засветила стройные ножки на Мальдивах instagram.com/irinamonatik

Читай также: Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе

Супруга певца, танцора Дмитрия Монатика показала новые яркие фото семейного отдыха на Мальдивах. На днях Монатики отпраздновали День рождения младшего сына Платона - и Ирина добавила в Инста-сториз яркие кадры празднования. На одном из снимков видно, как именинник "веселится".

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Кроме того Ирина Монатик показала, как отдыхает на пляже. На фото она появляется в коротеньком парео и шляпе, держа в руках коктейли в тропических фруктах.

скриншот

Скриншот

Ранее мы писали, что Дмитрий Монатик трогательно поздравил сына.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.