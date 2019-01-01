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Под пальмой с кокосом: Супруга Монатика засветила стройные ножки на Мальдивах

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Ирина Монатик добавила в Инста-сториз новые фото с сыновьями .

Под пальмой с кокосом: Супруга Монатика засветила стройные ножки на Мальдивах
Под пальмой с кокосом: Супруга Монатика засветила стройные ножки на Мальдивах
instagram.com/irinamonatik

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Супруга певца, танцора Дмитрия Монатика показала новые яркие фото семейного отдыха на Мальдивах. На днях Монатики отпраздновали День рождения младшего сына Платона - и Ирина добавила в Инста-сториз яркие кадры празднования. На одном из снимков видно, как именинник "веселится".

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Кроме того Ирина Монатик показала, как отдыхает на пляже. На фото она появляется в коротеньком парео и шляпе, держа в руках коктейли в тропических фруктах.

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Ранее мы писали, что Дмитрий Монатик трогательно поздравил сына.

 

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Теги: ирина демичева, Дмитрий Монатик, Мальдивы, пляжные фото
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Источник: IVONA bigmir)net

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