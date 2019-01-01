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Редкий кадр: Супруга Монатика показала пляжное фото в купальнике

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Ирина Монатик процитировала песню мужа - и позабавила Сеть.

Редкий кадр: Супруга Монатика показала пляжное фото в купальнике
Редкий кадр: Супруга Монатика показала пляжное фото в купальнике
instagram.com/irinamonatik

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Супруга певца, танцора Дмитрия Монатика еще до недавнего времени была по нынешним меркам такой себе девушкой-загадкой, поскольку очень редко публиковала фото и видео в соцсетях. Однако, теперь Ирина Монатик с удовольствием делится с подписчиками яркими кадрами их с Дмитрием жизни. Так, сейчас супруги отдыхают на Мальдивах - разве это не повод, чтобы порадовать фолловеров такой природной красотой? В Инстаграм Ирина показала, как позирует в купальнике прямо в воде.

Сегодня я русалка, я создаю волны, - процитировала Ирина строчку из песни мужа.

Скриншот

Фото и подпись очень понравились подписчикам. Кое-кто даже пошутил, что Ирина - "единственная законная русалка".

Также Ирина добавила в Инста-сториз фото супруга, заходящего в воду. 

Скриншот

Ранее мы писали, что Ирина Монатик засветилась в ультра-модном наряде. 

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Теги: ирина демичева, Дмитрий Монатик, Мальдивы
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Источник: IVONA bigmir)net

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