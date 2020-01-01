Бритни Спирс засветила татуировки на интимном месте

Певица Бритни Спирс запостила в соцсети откровенное фото.

Всемирно известная американская исполнительница и актриса Бритни Спирс поделилась в соцсети очередным провокационным фото. Звезда продемонстрировала фанам свои интимные татуировки.

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Так, в аккаунте 38-летней артистки в Instagram появился откровенный снимок, где она позирует в купальнике со змеиным принтом. Пикантный образ Бритни дополнила белым чокером. На кадре Спирс немного приспустила бикини, чтобы показать две татуировки.

“Не могу дождаться весны“, - подписала горячий кадр певица.

Скриншот

Напомним, ранее Бритни Спирс показала, как украсила елку с молодым бойфрендом.

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