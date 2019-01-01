Ирина Монатик покорила подписчиков снимком, на котором позирует в мини-юбке с необычными колготами.

Дерзкий look: Супруга Монатика засветилась в ультра-модном наряде пресс-служба канала 1+1

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Супруга популярного украинского певца, танцора Дмитрия Монатика покорила подписчиков оригинальным образом. В Инстаграм знаменитость выставила снимок, сделанный между съемками на территории ВДНХ. Ирина позирует около серебристой декорации, чуть опустив голову, потому в центре внимания оказываются роскошные локоны девушки.

Наряд супруги Монатика также не остается незамеченным - он сочетает удачно подобранные стильные вещи, которые выглядят оригинально и отвечают главному требованию уверенных в себе женщин - они удобны. Ирина надела короткую кожаную юбку и темную водолазку, а дополнили образ колготы с рельефным рисунком и обувь на ровном ходу.



В ночь с четверга на пятницу -все сбывается 🌟♥️🌝 #madewithloveandrhythm Photo by @v.kvitka 📸🙏🏽♥️♥️, - написала Ирина.

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Подписчики Ирины сделали ей множество комплиментов, отметив, что она - “огонь“, “очень красива“ и выглядит “ невероятно стильно“.

Ранее мы писали, что Монатик с супругой засветились в одинаковых пижамах.

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