Аппетитные формы: Ким Кардашьян снялась в откровенном белье

Знаменитость снова стала лицом рекламной кампании своего бренда.

Аппетитные формы: Ким Кардашьян снялась в одном белье instagram.com/kimkardashian

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Американская знаменитость, бизнесвумен Ким Кардашьян, которая с недавних пор стала дизайнером женского белья, снова выступила лицом своего бренда. В Инстаграм Ким добавила фото в белье кофейного цвета.

И если раньше знаменитость выставляла в Сеть снимки в утягивающих трусиках, которое нельзя назвать откровенным, то в этот раз комплект выглядит довольно пикантно, кроме того, он подчеркнул пышные формы Ким. Похоже, запрет супруга Канье Уэста, который, по слухам, недоволен, когда жена обнажается на публике, не действует на ее любимое детище.

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Ранее мы писали, что Ким Кардашьян очаровала Сеть семейными фото.

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