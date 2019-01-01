Маргарита Паша показала растяжку на Бали
Обладательница титула “Мисс Украина 2019“ Маргарита Паша, которая также участвовала в масштабном конкурсе “Мисс Мира 2019“, отправилась в путешествие на Бали. Девушка опубликовала несколько фото, на которых позирует в невероятных позах во время занятия спортом.
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Впечатляющие фото появились на странице Маргариты в Инстаграм. Там девушка похвасталась идеальным вертикальным шпагатом.
Загадочный остров с невероятной энергетикой )!!! Перезагрузка сознания, - написала Паша.
На фото модель в обтягивающих лосинах, топе и кроссовках, а ее волосы собраны в хвост. В комментариях многие фолловеры похвалили красотку за ее талант.
- “Все пишут про энергетику, похоже надо самому ехать и прочувствовать“
- “Просто вау“
- “Ошеломительна, мягко говоря“
- “Красоточка“, - пишут комментаторы.
Ранее мы писали, что победительницей “Мисс Мира 2019“ стала Тони-Энн Сингх с Ямайки.
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