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Маргарита Паша показала растяжку на Бали

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"Мисс Украина 2019" ошеломила вертикальным шпагатом.
Маргарита Паша показала растяжку на Бали
Маргарита Паша показала растяжку на Бали
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Обладательница титула “Мисс Украина 2019“ Маргарита Паша, которая также участвовала в масштабном конкурсе “Мисс Мира 2019“, отправилась в путешествие на Бали. Девушка опубликовала несколько фото, на которых позирует в невероятных позах во время занятия спортом.

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Впечатляющие фото появились на странице Маргариты в Инстаграм. Там девушка похвасталась идеальным вертикальным шпагатом.

Загадочный остров с невероятной энергетикой )!!! Перезагрузка сознания, - написала Паша.

На фото модель в обтягивающих лосинах, топе и кроссовках, а ее волосы собраны в хвост. В комментариях многие фолловеры похвалили красотку за ее талант.

  • “Все пишут про энергетику, похоже надо самому ехать и прочувствовать“
  • “Просто вау“
  • “Ошеломительна, мягко говоря“
  • “Красоточка“, - пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что победительницей “Мисс Мира 2019“ стала Тони-Энн Сингх с Ямайки.

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Теги: Маргарита Паша, Мисс Украина 2019
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