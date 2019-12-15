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"Мисс Мира 2019": победительницей стала Тони-Энн Сингх с Ямайки

Комментариев: 3
Финал конкурса красоты состоялся 14 декабря в Лондоне.
"Мисс Мира 2019": победительницей стала Тони-Энн Сингх с Ямайки
"Мисс Мира 2019": победительницей стала Тони-Энн Сингх с Ямайки
instagram.com/missworld/

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В субботу, 14 декабря, в Лондоне состоялся финал конкурса красоты “Мисс Мира 2019“. Победительницей стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Об этом накануне вечером сообщили представители конкурса на официальной странице в Инстаграм.

Первой вице-мисс была избрана представительница Франции, а второй вице-мисс – красавица из Индии.

instagram.com/missworld/

Напомним, что в этом году на конкурсе красоты в Лондоне Украину представляла 24-летняя Маргарита Паша. Она вошла в топ-40 самых красивых женщин мира, но в топ-20 ей попасть не удалось. Следовательно, возможность побороться за корону украинке не выпала.

Ранее было названо имя самой красивой девушки на конкурсе “Мисс Вселенная 2019“.

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Теги: Мисс Мира 2019, конкурс красоты
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  15.12.2019, 11:18
Оценка:  0
гость
The Nutcracker smile.
Клаустро    15.12.2019, 11:09
Оценка:  -2
Клаустро
Обычно все красавицы.А в этом году все совершенные середнячки-таких сотни миллионов на Земле.
гость  (аноним)  15.12.2019, 10:21
Оценка:  +1
гость
Я ничего не понимаю в женской красоте, наверное, если ВОТ ЭТА - "САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕВУШКА МИРААА"!!! Ужас и ещё раз ужас.
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