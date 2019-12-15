"Мисс Мира 2019": победительницей стала Тони-Энн Сингх с Ямайки

Финал конкурса красоты состоялся 14 декабря в Лондоне.

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В субботу, 14 декабря, в Лондоне состоялся финал конкурса красоты “Мисс Мира 2019“. Победительницей стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Об этом накануне вечером сообщили представители конкурса на официальной странице в Инстаграм.

Первой вице-мисс была избрана представительница Франции, а второй вице-мисс – красавица из Индии.

instagram.com/missworld/

Напомним, что в этом году на конкурсе красоты в Лондоне Украину представляла 24-летняя Маргарита Паша. Она вошла в топ-40 самых красивых женщин мира, но в топ-20 ей попасть не удалось. Следовательно, возможность побороться за корону украинке не выпала.

Ранее было названо имя самой красивой девушки на конкурсе “Мисс Вселенная 2019“.

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