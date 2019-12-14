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Выступление украинки на "Мисс Мира 2019": видео

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Украину на конкурсе красоты в Лондоне представляла Маргарита Паша.
Маргарита Паша на "Мисс Мира 2019"
Маргарита Паша на "Мисс Мира 2019"
instagram.com/missukraine_official/

Минувшим вечером в Лондоне состоялся финал “Мисс Мира 2019“. Мы уже писали, кто стала победительницей конкурса, а сейчас расскажем о выступлении представительницы Украины.

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В этом году на конкурс красоты в Лондон от Украины полетела Маргарита Паша. 24-летняя модель была выбрана на украинском конкурсе красоты 12 сентября среди 24 самых красивых девушек со всех регионов страны.

Маргарита Паша вошла в топ-40 самых красивых женщин мира, но в топ-20 ей попасть не удалось. Следовательно, возможность побороться за корону украинке не выпала.

Смотрите выступление Маргариты Паши на предварительном конкурсе “Мисс Мира 2019“:

Ранее “Мисс Украина 2019“ Маргарита Паша влипла в скандал из-за Крыма.

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Теги: Мисс Мира 2019, Маргарита Паша, конкурс красоты
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