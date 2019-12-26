Наталка Карпа показала первые кадры из роддома

26 декабря певица Наталка Карпа впервые стала мамой.

В четверг, 26 декабря, известная украинская исполнительница Наталка Карпа впервые стала мамой. Первым о рождении первенца в соцсетях сообщил супруг артистки, общественный деятель, политик и участник АТО Евгений Терехов.

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На своей странице в Instagram новоиспеченный отец опубликовал милое фото, где он держит в руке крошечные ножки дочери. Позже Наталка также показала несколько снимков из роддома.Так, на одном из можно увидеть, как Евгений держит на руках младенца.

В описании к трогательным фотографиям Наталка рассказала, что малышка появилась на свет в 23:49 с весом 4 килограмма и ростом 57 сантиметров. Имя девочки пока что не сообщается.

“Привіт, донечко! Наше золотко, наше сонечко! Нарешті, ми зустрілись 26.12.2019 р. О 23.49 Вага 4 кг, зріст 57 см, справжня українська красуня! Емоції просто переповнюють... обов’язково згодом про все розповім, а наразі скажу- ми з @jacki_boy89, стали щасливими батьками, нашої принцеси!“, - написала Карпа.

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Скриншот

Скриншот

Ранее сообщалось, что старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности.

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