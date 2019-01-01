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38-летняя Наталка Карпа впервые стала мамой: фото малыша

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Украинская певица Наталка Карпа родила первенца.
38-летняя Наталка Карпа впервые стала мамой: фото малыша
38-летняя Наталка Карпа впервые стала мамой: фото малыша
instagram.com/natalkakarpa

Известная украинская исполнительница Наталка Карпа впервые стала мамой. О рождении первенца сообщил супруг звезды, общественный деятель, политик и участник АТО Евгений Терехов.

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Так, на своей странице в Instagram новоиспеченный папа опубликовал трогательное черно-белое фото, на котором изображены крошечные ножки младенца. В описании к снимку Терехов рассказал, что Наталка подарила ему дочку. Однако имя девочки пока что оставил в секрете.

Я встретился с девчонкой,которая покорила моё сердце - с первого взгляда... Натали, извини... Я первый раз вижу эту Девчонку...  Но, я уже без ума от ее красоты, от ее первой улыбки, от ее ангельских глаз и от ее смуглой кожи, она воплощение чистоты, она - это подарок с небес... Правда, пока ещё слегка плаксивая..)) И я, как настоящий мужчина - пытаюсь дышать ровно, и не подавать знаков что я влюблён без памяти, уже за эти несколько секунд. Большие губы, глазики - ну какая же она прекрасная! Вся в меня“, - написал муж Карпы.

Скриншот

Ранее сообщалось, что старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности.

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Теги: Наталка Карпа
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Источник: Ivоna bigmir)net

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