38-летняя Наталка Карпа впервые стала мамой: фото малыша

Украинская певица Наталка Карпа родила первенца.

Известная украинская исполнительница Наталка Карпа впервые стала мамой. О рождении первенца сообщил супруг звезды, общественный деятель, политик и участник АТО Евгений Терехов.

Читай также: ТОП-10 образов для беременных от Наталки Карпы (фото)

Так, на своей странице в Instagram новоиспеченный папа опубликовал трогательное черно-белое фото, на котором изображены крошечные ножки младенца. В описании к снимку Терехов рассказал, что Наталка подарила ему дочку. Однако имя девочки пока что оставил в секрете.

Я встретился с девчонкой,которая покорила моё сердце - с первого взгляда... Натали, извини... Я первый раз вижу эту Девчонку... Но, я уже без ума от ее красоты, от ее первой улыбки, от ее ангельских глаз и от ее смуглой кожи, она воплощение чистоты, она - это подарок с небес... Правда, пока ещё слегка плаксивая..)) И я, как настоящий мужчина - пытаюсь дышать ровно, и не подавать знаков что я влюблён без памяти, уже за эти несколько секунд. Большие губы, глазики - ну какая же она прекрасная! Вся в меня“, - написал муж Карпы.

Скриншот

Ранее сообщалось, что старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.