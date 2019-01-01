Старшая дочь Снежаны Егоровой объявила о третьей беременности

Актриса Стася Ровинская в третий раз станет мамой.

Старшая дочь украинской ведущей Снежаны Егоровой, актриса Стася Ровинская подтвердила слухи о беременности. Она и ее муж Ярослав в третий раз станут родителями.

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Радостной новостью знаменитость поделилась на своей странице в Facebook. Ровинская сообщила, что ожидает на появление дочери в конце весны 2020 года.

“Ну да-да, это правда🙈 подтверждаю, я не просто толстая😅 мы ждём дочку❤️✨ в конце весны уже познакомлю“, - написала Стася.

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Отметим, что о беременности артистки впервые заговорили в ноябре, когда она появилась на презентации книги своей матери в платье свободного кроя с округлившимся животиком. Стася и ее супруг уже являются родителями двух мальчиков - 5-летнего Эвана и 3-летнего Энея.

Напомним, ранее 47-летняя Снежана Егорова объявила о помолвке.

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