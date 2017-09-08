Появились подробности свадьбы дочери Снежаны Егоровой

Украинская ведущая Снежана Егорова раскрыла несколько фактов о свадьбе своей 21-летней дочери Александры.

Ведущая Снежана Егорова, дочь которой Александра вышла замуж в США, поделилась несколькими подробностями о свадьбе.

Как передает ТСН, пышной гулянки возлюбленные не устраивали - пока что они просто тихо расписались:

Свадьба состоялась с успехом (смеется – ред). Это произошло в Лос-Анджелесе. Они расписались, потом поехали в ресторан на берегу океана с мамой мужа и двумя ближайшими друзьями, а после этого пригласили всех своих товарищей в ночной клуб. На мероприятии были и мои друзья, которые помогали в свое время Саше, в частности, Дмитрий Корнейчук. В клубе они провели вечеринку в честь их бракосочетания.

Классическая свадьба с размахом запланирована у супругов на следующий год:

Мы планируем это сделать в следующем году. Это связано с тем, что до последнего момента, буквально 19 июля, я не могла получить разрешение на выезд за границу. Сейчас разрешение получила, но, к сожалению, уже поздно было покупать билеты. Что-то организовывать впопыхах мы не хотели. Поэтому это скорее была вечеринка, они отпраздновали это событие. А свадьбу мы планируем сделать в следующем году в Америке.

Снежана лично с мужем дочери не знакома, но не раз общалась с ним по видеосвязи:

Я знакома с ним по Skype. Несколько лет подряд я не могла ездить к дочери, и Саша училась, у нее был достаточно активный график обучения, не было возможности приезжать. Она последние два года не приезжала в Украину.

Happy Holidays everyone 🌜🌛 Допис, поширений Sasha Yegorova (@sashayegorova) 15 Гру 2017 р. о 8:30 PST

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Мужем Саши стал американский музыкант, лидер группы Golden Animals Томми Ейзнер, который старше нее на 12 лет. До свадьбы они встречались полтора года:

У них достаточно серьезные взвешенные отношения, я надеюсь. И что это станет залогом того, что у них не будет особых проблем. Плюс они оба занимаются духовными практиками, йогой. Творческие люди. У них и тусовка такая.

OPEN. Допис, поширений Sasha Yegorova (@sashayegorova) 8 Вер 2017 р. о 2:28 PDT

На вопрос, как происходило предложение, Снежана ответила, что свадьба ее дочери не была спонтанным решением и что Саша и Том к этому шли долгое время:

Предложение было очень красивым, на закате солнца. Буквально за неделю до свадьбы Том сделал его, они планировали это все. В Америке не так и просто, это не как у нас: мы приняли решение, прибежали в ЗАГС. Из-за того, что Саша – иностранка, это большой формальный подготовительный период. Там большой пакет документов надо подготовить и по большому счету это большой шаг со стороны и Саши и Тома. Поскольку перед правительством Америки, он берет за нее ответственность на всю жизнь. Потому что через некоторое время, благодаря этому их решению, она получит американское гражданство. Это уже будет необратимый процесс. Они достаточно серьезно к этому готовились, это не было спонтанное решение, я об этом знала достаточно давно.

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