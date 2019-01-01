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47-летняя Снежана Егорова объявила о помолвке

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Ведущая Снежана Егорова рассказала в в Facebook о своей помолвке.
47-летняя Снежана Егорова объявила о помолвке
47-летняя Снежана Егорова объявила о помолвке
instagram.com/snezha_egorova

Известная украинская ведущая и актриса Снежана Егорова, которая недавно рассказала поклонникам об удачном замужестве своей 73-летней матери, решила поделиться подробностями своей личной жизни.

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Так, в понедельник, 29 июля, на своей странице в Facebook 47-летняя артистка объявила о своей помолвке. Имя избранника Снежана пока держит в тайне.

Facebook Снежаны Егоровой
Facebook Снежаны Егоровой
скриншот

Отметим, что Егорова дважды была замужем. Первым супругом ведущей был режиссер Сергей Егоров. Пара воспитывала двух дочерей: Анастасию и Александру.

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Во второй раз Снежана вышла замуж за музыканта Антона Мухарского. От него она родила еще троих детей - сына Андрея, дочь Арину, сына Ивана. В 2015 году Мухарский объявил о разводе с Егоровой.

Напомним, ранее появились подробности свадьбы дочери Снежаны Егоровой.

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Теги: Снежана Егорова
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Источник: Ivona.bigmir.net

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