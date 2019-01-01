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Лопес и Родригес очаровали Сеть нежным поцелуем возле новогодней елки

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Дженнифер Лопес запостила трогательное фото со своим женихом Алексом Родригесом.
Лопес и Родригес очаровали Сеть нежным поцелуем возле новогодней елки
Лопес и Родригес очаровали Сеть нежным поцелуем возле новогодней елки
instagram.com/arod

Всемирно известная американская исполнительница и актриса Дженнифер Лопес показала поклонникам, как встретила Рождество со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом.

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На своей странице в Instagram опубликовала милое фото, где она вместе с женихом позирует возле новогодней елки. Влюбленные одеты в одинаковые пижамы в клетку. На снимке они обнимаются и нежно целуют друг друга.

“Не нужно омелы ... Всех с Рождеством!!! Я люблю тебя и желаю тебе самого счастливого и прекрасного праздника“, - подписала кадр Дженнифер.

Скриншот

Напомним, ранее сообщалось, что 50-летняя Дженнифер Лопес хочет родит ребенка от Родригеса.

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Теги: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес
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Источник: Ivоna bigmir)net

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