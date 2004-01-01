Домашнее фото: Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа

Певица Дженнифер Лопес показала новое селфи с детьми, где позирует без косметики.

Популярная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес очаровала Сеть новой семейной фотографией со своими детьми - сыном Максом и дочерью Эмми.

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На своей странице в Instagram 50-летняя артистка опубликовала селфи с 11-летними двойняшками в домашней обстановке. На снимке звездная мама продемонстрировала лицо без макияжа.

“Дом, милый дом. Сижу здесь с моими кокосами и чувствую себя такой благодарной“, - подписала фото Дженнифер Лопес.

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Отметим, что отцом детей артистки является американский исполнитель и актер пуэрториканского происхождения Марк Энтони. Лопес и Энтони сыграли свадьбу в 2004 году. А в 2011 году знаменитости объявили о своем расставании, однако официально развод был оформлен спустя три года.

Напомним, ранее сообщалось, что 50-летняя Дженнифер Лопес хочет родит ребенка от Родригеса.

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