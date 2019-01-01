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Муж Екатерины Кухар очаровал Сеть милым фото с сыном и дочкой

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Александр Стоянов поделился нежным семейным снимком.
Муж Екатерины Кухар очаровал Сеть милым фото с сыном и дочкой
Муж Екатерины Кухар очаровал Сеть милым фото с сыном и дочкой
instagram.com/stoianov_aleksandr

Известный украинский артист балета, муж балерины и судьи проекта “Танцы со звездами“ Екатерины Кухар, Александр Стоянов растрогал пользователей Сети нежным фото с детьми.

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Так, на своей странице в Instagram Стоянов опубликовал кадр с семейной фотосессии для журнала “Отдохни“. На милом фото артист нежно обнимает 4-летнюю Анастасию и 10-летнего Тимура. Звездное семейство запечатлено в белых нарядах.

В описании к трогательному снимку Александр рассказал, какое имя хотел дать дочери и объяснил, почему считает свою семью идеальным тандемом.

“Невозмутимая, спокойная и 100% папина дочка. Расскажу вам историю)) Мы долго спорили об имени для дочки. Я представлял себе дочку черноволосой малышкой с восточным темпераментом. И давил на то, что ей подойдёт имя Карина. Дочь родилась темненькой с восточной внешностью, но со временем оказалось, что чутьё @ekaterinakukhar_official было правильным: Настенька - нежная, как цветочек, ласковая, как кошечка и светлокожая. Имя Настя идеально ей подошло и это была идея мамы. У нас в семье, мы с Настей - вода, а Тима с @ekaterinakukhar_official - огонь. И в этом, наверное, и есть наш идеальный семейный тандем!“, - написал Стоянов.

Скриншот

Напомним, ранее Екатерина Кухар написала эмоциональный пост о поездке в США.

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Теги: Екатерина Кухар, Александр Стоянов
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Источник: Ivоna bigmir)net

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