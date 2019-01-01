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Оригинально: 24-летняя дочка Эминема показала, где празднует Рождество

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Красотка Хэйли Джейд Скотт покаталась на роликах в коротеньком платье .

Оригинально: 24-летняя дочка Эминема показала, где празднует Рождество
Оригинально: 24-летняя дочка Эминема показала, где празднует Рождество
instagram.com/hailiejade

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Дочка известного американского рэпера Эминема 24-летняя Хэйли Джейд Скотт весьма популярная в Сети персона. На страничку девушки подписаны 1,8 млн. людей - при том, что Хэйли не часто "балует" их новыми публикациями. Каждый новый пост студентки-психолога вызывает у фолловеров немалый отклик. Так, подписчики отметили и новую публикацию Хэйли, сделанную сегодня, в Рождество. Девушка показала, как проводит день на роликах, демонстрируя подкачанные ножки в коротком платьице.

Скриншот

Ранее мы писали, что Ани Лорак с дочкой позировали под новогодней елкой. 

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Теги: Эминем, дети звезд, Рождество, каток, ролики
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Источник: IVONA bigmir)net

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