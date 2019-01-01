Американскую исполнительницу стали часто искать на самом большом порно-ресурсе .

18-летняя Билли Айлиш стала самой популярной на PornHub instagram.com/billieeilish

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Американская певица Билли Айлиш, которая неделю назад отпраздновала свое 18-летие, стала самой популярной на сайте Pornhub. Как сообщают fakty, сразу же после того, как звезда стала совершеннолетней - количество запросов с ее именем колоссально выросло.

К слову, после того, как стало известно о таком новом "статусе" звезды - ее поклонники разделились на два лагеря. Многих обидело внимание такого рода к девушке, однако большая часть фолловеров написали, что рады возможности искать "взрослые" фото Айлиш - без риска "сесть" за детское порно. Некоторые же фанаты Билли упорно считают ее "маленькой" и просят оставить "ребенка" в покое.

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Напомним, что сексуальный интерес к себе Билли Айлиш подогрела недавними снимками, на которых папарацци засняли ее в облегающей майке под толстовкой. Поклонники увидели на фото, что у Билли, которая всегда одевается как пацанка в одежки оверсайз - пышная грудь. Такое открытие наделало шуму в соцсетях - поклонники тут же стали делать комплименты девушке.

"Зачем ты скрывала от нас красоту? Что же будет дальше, если ей только 17?", - писали тогда в Сети.

Также многие фолловеры возмущались, что их "срамят" юным возрастом звезды:

Получается, еще несколько месяцев я не могу считать ее привлекательной? - написал один из пользователей.

instagram.com

Ранее мы писали, что Билли Айлиш показала детские кадры в честь Дня рождения.

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