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Все под елкой: Синди Кроуфорд очаровала Сеть архивным рождественским фото

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Модель показала всю семью под елкой 18 лет назад.

Синди Кроуфорд очаровала Сеть архивным рождественским фото
Синди Кроуфорд очаровала Сеть архивным рождественским фото
instagram.com/cindycrawford

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Супермодель 1990-х Синди Кроуфорд очаровала Сеть архивным рождественским фото. В Инстаграм знаменитость добавила снимок, сделанный 18 лет назад. В кадре Синди с мужем и детьми позирует под рождественской елкой. Кайя Гербер запечатлена еще совсем малышкой - она сидит на руках у своего отца, а на коленях у Синди позирует старший сын Пресли Уолкер.

Скриншот

Ранее мы писали, что Кайя Гербер очаровала Сеть снимком матери.

 

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Теги: Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, Рождество
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Источник: IVONA bigmir)net

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