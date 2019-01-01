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Дочка Кроуфорд очаровала Сеть пикантным снимком своей мамы

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Кайя Гербер поделилась фото молодой Синди Кроуфорд, а подписчики их перепутали .

Дочка Кроуфорд очаровала Сеть пикантным снимком своей мамы
Дочка Кроуфорд очаровала Сеть пикантным снимком своей мамы
instagram.com/kaiagerber/

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Дочь супермодели 1990-х Синди Кроуфорд 18-летняя модель Кайя Гербер запутала своих фолловеров. В Инстаграм девушка добавила архивный снимок, на котором ее мать позирует в постели, прикрывшись одеялом. Синди наливает в чашку чай на подносе, который стоит прямо на кровати. Волосы Кроуфорд собраны в небрежную гульку. Подписчики решили, что на пикантном фото запечатлена Кайя - и наделали девушке множество комплиментов, среди прочего, сравнив ее со звездной мамой.

instagram.com/kaiagerber/

К слову, Кайя с возрастом действительно становится похожей на маму - сохраняя свою трепетную хрупкость, она становится потрясающе женственной. 

instagram.com/kaiagerber/

Ранее мы писали, что Кайя Гербер очаровала образом призрака на Хэллоуин.

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Теги: Кайя Гербер, Синди Кроуфорд, пикантное фото звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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