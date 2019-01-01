Вся в ромашках: 18-летняя дочка Кроуфорд очаровала Сеть необычным фото

Кайя Гербер продемонстрировала подписчикам нежный образ .

Вся в ромашках: Дочка Кроуфорд очаровала Сеть необычным фото instagram.com/kaiagerber/

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Дочка известной супермодели Синди Кроуфорд модель Кайя Гербер продолжает уверенно завоевывать не только мировой подиум, но и сердца почитателей. Девушка в последнее время стала очень похожей на свою звездную мать - и буквально очаровывает публику нежными образами. Так, теперь Кайя добавила в Инстаграм снимок, на котором позирует с ромашками в волосах. Девушка заживает веточку цветов в зубах и широко улыбается.

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В комментариях Кайю назвали очаровательной и “девушкой-весной“.

Ранее мы писали, что Кайя Гербер запутала подписчиков пикантным снимком мамы.

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