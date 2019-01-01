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Изящно, стильно: Влад Яма покорил Сеть в образе героя "Хранителей"

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Хореограф позировал для новогоднего календаря с необычным гримом .

instagram.com/vladyama_official

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Украинский танцор, хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма покорил Сеть ярким образом. В Инстаграм Влад добавил снимок, на котором позирует в роли героя картины "Хранители" - с необычным макияжем и фонарем в руке. В подписи к фото Яма объяснил, кого именно воплотил для календаря, который в начале года издает известный глянец. 

В образе Белобога для календаря ХРАНИТЕЛИ для @natalimagazine . Бог света, тепла и удачи. (Но не Киевэнерго🤪). Всё как в жизни,... ну кроме Бога😉, - написал Яма.

Скриншот

Подписчики Влада похвалили образ и отметили, что он ему очень идет.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала откровенный праздничный наряд.

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Теги: Влад Яма, косплей, календарь
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Источник: IVONA bigmir)net

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