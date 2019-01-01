Изящно, стильно: Влад Яма покорил Сеть в образе героя "Хранителей"
Читай также: Неожиданно: Сексапильная Кароль примерила “голову“ Свинки Пеппы
Украинский танцор, хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма покорил Сеть ярким образом. В Инстаграм Влад добавил снимок, на котором позирует в роли героя картины "Хранители" - с необычным макияжем и фонарем в руке. В подписи к фото Яма объяснил, кого именно воплотил для календаря, который в начале года издает известный глянец.
В образе Белобога для календаря ХРАНИТЕЛИ для @natalimagazine . Бог света, тепла и удачи. (Но не Киевэнерго🤪). Всё как в жизни,... ну кроме Бога😉, - написал Яма.
Подписчики Влада похвалили образ и отметили, что он ему очень идет.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала откровенный праздничный наряд.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил