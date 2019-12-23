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Неожиданно: Сексапильная Кароль примерила "голову" Свинки Пеппы

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На рождественском концерте артистка удивляла яркими образами.

Неожиданно: Сексапильная Кароль примерила
Неожиданно: Сексапильная Кароль примерила "голову" Свинки Пеппы
instagram.com/_fantina

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Певица Тина Кароль, которую часто называют самой стильной женщиной украинской эстрады, удивила неожиданными образами на концерте. В предпраздничный период в столичном Дворце спорта три дня подряд проходит концерт “Різдвяна історія з Тіною Кароль“ - на сцене артистка появляется в невероятно красивых платьях, а кроме того - в необычных look-ах.

Так, в одном из номеров Кароль вместе с артистом Дзидзьо выступает в костюме имбирного пряника, а, кроме того, получает в подарок от соведущего голову от наряда героини детского мультика Свинки Пеппы - и тут же ее примеряет. Фото и видео появились в Инстаграм фан-клуба Кароль.

Скриншот

Ранее мы писали, как прошел рождественский концерт Тины Кароль 22 декабря.

 

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Теги: тина кароль, необычные наряды, Рождество
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Источник: IVONA bigmir)net

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