Артистка появится в ярком наряде на рождественском концерте во Дворце спорта .

Новогоднее настроение: Тина Кароль засветилась в образе пряничного человечка instagram.com/_fantina

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Певица Тина Кароль, которая частенько демонстрирует на сцене ультра-модные и подчеркнуто соблазнительные наряды, засветилась в костюме пряничного человечка. Фото появилось на странице фан-клуба Кароль в Инстаграм. На нем артистка позирует в объемном плюшевом "теле", украшенном всеми атрибутами пряничного человечка - "кремом" и "драже".

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В таком необычном наряде артистка, судя по всему, появится на концерте "Рождественская история с Тиной Кароль", который пройдет в столичном Дворце спорта 22, 23 и 24 декабря. В таком же ярком костюме на концерте появится Дзидзьо, с которым Кароль споет дуэтом.

Ранее мы писали, что Тина Кароль поразила Сеть снимком в одних перчатках.

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