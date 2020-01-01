Артистка оделась в "правильные" цвета для встречи нового года Белой металлической мыши .

Красотка: Никитюк показала откровенный образ в вечернем наряде instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая в последнее время обожает демонстрировать в Сети смелые и подчеркнуто женственные образы, покорила поклонников новым фото. В Инстаграм Леся выставила снимок в платье с корсетным черным верхом и серебристой юбкой с высоким разрезом. Образ дополнили черные туфли-лодочки. Одна нога телеведущей отставлена вперед и полностью обнажена.

Одна нога уже в 2020м😎

Угадайте цвета надо одевать в новогоднюю ночь ?? - написала Никитюк.

Скриншот

Подписчики похвалили в комментариях образ Леси и отметили, что она оделась в "правильные" цвета. Правда, некоторые фолловеры сочли, что наряд слишком короткий - "дальше некуда".

Ранее мы писали, что Леся Никитюк внезапно заговорила о ребенке.

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