Одна другой краше: Лобода показала фото с мамой, сестрой и дочерью
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Певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в РФ, снялась в передаче “Сегодня вечером“ вместе со своей мамой, младшей сестрой Ксенией и дочерью Евой. Фото артистка добавила в Инстаграм. Мама знаменитости позирует в длинном красном платье с открытыми плечами. Сама артистка выбрала для передачи светлый пуловер и брюки, ее сестра - сетку цвета слоновой кости и черную юбку, а 8-летняя Ева - кремовое платье.
Вчера.... на первой полосе .....🤪
#сегоднявечером на @1tv
Потрясающая программа случилась 😍
Благодарю @1tv @maxgalkinru ❤️ #семья❤️, - написала певица.
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Подписчики похвалили снимок и отметили, что надеялись увидеть и младшую дочку Лободы - годовалую Тильду.
- Младшая сестра очень красивая девушка
- Сестрёнка красотка😍👍
- Тильду мы конечно все ждали)🙏
- Светлана, у вас с сестрой даже голоса похожи 😊, не говоря о внешности 👌
- Какие красивые 😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
- У вас мама похожа, на принцессу Диану 😊
- Вы с Мамулей как сестры))🥰, - написали в Сети.
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