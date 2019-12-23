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Одна другой краше: Лобода показала фото с мамой, сестрой и дочерью

Комментариев: 1
Артистка снялась в программе "Сегодня вечером" вместе со своей семьей .

Одна другой краше: Лобода показала фото с мамой, сестрой и дочерью
Одна другой краше: Лобода показала фото с мамой, сестрой и дочерью
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в РФ, снялась в передаче “Сегодня вечером“ вместе со своей мамой, младшей сестрой Ксенией и дочерью Евой. Фото артистка добавила в Инстаграм. Мама знаменитости позирует в длинном красном платье с открытыми плечами. Сама артистка выбрала для передачи светлый пуловер и брюки, ее сестра - сетку цвета слоновой кости и черную юбку, а 8-летняя Ева - кремовое платье.

Вчера.... на первой полосе .....🤪
#сегоднявечером на @1tv
Потрясающая программа случилась 😍
Благодарю @1tv @maxgalkinru ❤️ #семья❤️, - написала певица.

Скриншот

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Подписчики похвалили снимок и отметили, что надеялись увидеть и младшую дочку Лободы - годовалую Тильду.

  • Младшая сестра очень красивая девушка
  • Сестрёнка красотка😍👍
  • Тильду мы конечно все ждали)🙏
  • Светлана, у вас с сестрой даже голоса похожи 😊, не говоря о внешности 👌
  • Какие красивые 😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  • У вас мама похожа, на принцессу Диану 😊
  • Вы с Мамулей как сестры))🥰, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что певицу Нюшу затроллили за имя дочери.

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Теги: Лобода, Светлана Лобода, семьи звезд, дети звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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