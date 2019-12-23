Артистка снялась в программе "Сегодня вечером" вместе со своей семьей .

Одна другой краше: Лобода показала фото с мамой, сестрой и дочерью instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в РФ, снялась в передаче “Сегодня вечером“ вместе со своей мамой, младшей сестрой Ксенией и дочерью Евой. Фото артистка добавила в Инстаграм. Мама знаменитости позирует в длинном красном платье с открытыми плечами. Сама артистка выбрала для передачи светлый пуловер и брюки, ее сестра - сетку цвета слоновой кости и черную юбку, а 8-летняя Ева - кремовое платье.

Вчера.... на первой полосе .....🤪

#сегоднявечером на @1tv

Потрясающая программа случилась 😍

Благодарю @1tv @maxgalkinru ❤️ #семья❤️, - написала певица.

Скриншот

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Подписчики похвалили снимок и отметили, что надеялись увидеть и младшую дочку Лободы - годовалую Тильду.

Младшая сестра очень красивая девушка

Сестрёнка красотка😍👍

Тильду мы конечно все ждали)🙏

Светлана, у вас с сестрой даже голоса похожи 😊, не говоря о внешности 👌

Какие красивые 😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

У вас мама похожа, на принцессу Диану 😊

Вы с Мамулей как сестры))🥰, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что певицу Нюшу затроллили за имя дочери.

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