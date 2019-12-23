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Певица Хилари Дафф показала первые фото со свадьбы

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Хилари Дафф и Мэттью Кома тайно поженились 21 декабря.
Певица Хилари Дафф показала первые фото со свадьбы
Певица Хилари Дафф показала первые фото со свадьбы
instagram.com/hilaryduff

В субботу, 21 декабря, в СМИ появилась информация о том, что американская певица и актриса Хилари Дафф во второй раз вышла замуж. Супругом артистки стал отец ее второго ребенка, музыкант Мэттью Кома. Пара сыграла свадьбу на заднем дворе своего дома в Лос-Анджелесе. На скромной церемонии присутствовали только самые близкие друзья и родственники.

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А сегодня Хилари официально подтвердила информацию о своем замужестве, опубликовав в Instagram первые снимки со свадьбы. Так, на странице звезды появился кадр, где она и ее новоиспеченный супруг позируют в свадебных нарядах на фоне черного авто с надписью “Молодожены“. Кроме того, в разделе Stories Дафф опубликовала фото и несколько коротких видео с возлюбленным.

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Скриншот

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Напомним, ранее Хилари Дафф показала, как выглядела в 7 лет.

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Теги: Хилари Дафф
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Крым-Украина    23.12.2019, 15:52
Оценка:  0
Крым-Украина
Хиллари Дафф не певица, А актриса.
Эта статья была написана алкоглиом из под моста.
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