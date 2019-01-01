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Хилари Дафф и Мэттью Кома тайно поженились

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Американская певица и актриса пошла к алтарю во второй раз.
Хилари Дафф
Хилари Дафф
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Хилари Дафф и Мэттью Кома поженились в тайне от камер папарацци и посторонних глаз. Как сообщает JustJared, скромная церемония состоялась 21 декабря на заднем дворе дома влюбленных в Лос-Анджелесе.

На празднике Хилари и Мэттью присутствовали близкие друзья и родные. 

Это был праздник любви - небольшая и интимная церемония в ее доме с друзьями и семьей, - цитирует слова одного из гостей издание.

Хилари Дафф и Мэттью Кома
Хилари Дафф и Мэттью Кома
instagram.com/hilaryduff/

Актриса и музыкант начали встречаться около трех лет назад, 25 октября 2018 года у них родилась дочь, а в мае 2019-го Хилари и Мэттью объявили о помолвке. Для Дафф это второй брак: от первого мужа хоккеиста Майка Корми она воспитывает 7-летнего сына Луку.

Напомним, что ранее Хилари Дафф рассказала зачем ест собственную плаценту.

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Теги: Хилари Дафф, Мэттью Кома, свадьбы звезд
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