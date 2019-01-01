Ирина Билык умилила сеть фото с подросшим сыном
Украинская певица Ирина Билык, которая недавно потеряла 3-летнего крестника, поделилась фотографией с младшим сыном. Черно-белый кадр артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм.
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Младший сын звезды - Табриз заметно подрос и похож на своего отца. На фотографии Ирина обнимает младшего сына, склонив свою голову к нему. Мама и сын одеты в темную одежду.
Под фото певица написала пост о семейных ценностях.
Семейные ценности – не просто традиции, передающиеся из поколения в поколение. Это все, что семья переживает совместно внутри своей обители. Нет связи более прочной, чем семейные узы и не существует чувства более искреннего, чем родительская любовь, - считает Билык.
Напомним что ранее Ирина Билык прокомментировала слухи о разводе с Асланом Ахмадовым.
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