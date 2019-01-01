Ирина Билык умилила сеть фото с подросшим сыном

Фанаты артистки в полном восторге.

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно потеряла 3-летнего крестника, поделилась фотографией с младшим сыном. Черно-белый кадр артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм.

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Младший сын звезды - Табриз заметно подрос и похож на своего отца. На фотографии Ирина обнимает младшего сына, склонив свою голову к нему. Мама и сын одеты в темную одежду.

instagram.com/bilyk_iryna/

Под фото певица написала пост о семейных ценностях.

Семейные ценности – не просто традиции, передающиеся из поколения в поколение. Это все, что семья переживает совместно внутри своей обители. Нет связи более прочной, чем семейные узы и не существует чувства более искреннего, чем родительская любовь, - считает Билык.

Напомним что ранее Ирина Билык прокомментировала слухи о разводе с Асланом Ахмадовым.

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