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Хилари Дафф показала, как выглядела в 7 лет

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Американская певица и актриса Хилари Дафф поделилась с поклонниками архивным снимком.
Хилари Дафф показала, как выглядела в 7 лет
Хилари Дафф показала, как выглядела в 7 лет
getty images

Популярная исполнительница Хилари Дафф, которая недавно во второй раз стала мамой, показала, как выглядела в детстве.

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В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала архивный снимок, который был сделан, когда Хилари было 7 лет. Кадр подписан так:

Для вашего удовольствия! Кажется, мне было 7 лет... Я играла гигантскую крысу в “Щелкунчике“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For your enjoyment! I think I was 7 ...played a giant rat in the nutcracker 😂

Допис, поширений Hilary Duff (@hilaryduff)

Пользователи сети тепло отреагировали на архивный снимок звезды. Они назвали его забавным и очень милым.

Хилари Дафф - 31-летняя актриса и певица. Она прославилась еще в детстве, благодаря главной роли в сериале “Лиззи Магуайер“. В 2002 году Хилари начала музыкальную карьеру и выпустила дебютный альбом. На сегодняшний день ей удалось выпустить пять студийных альбомов и продать их тиражом в более чем 15 млн экземпляров.

Напомним, ранее дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша засыпала сеть фото с отдыха в Таиланде. Как сейчас выглядит 13-летняя девочка, смотрите здесь.

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Теги: Хилари Дафф, фото в детстве
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