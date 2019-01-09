Американская певица и актриса Хилари Дафф поделилась с поклонниками архивным снимком.

Хилари Дафф показала, как выглядела в 7 лет getty images

Популярная исполнительница Хилари Дафф, которая недавно во второй раз стала мамой, показала, как выглядела в детстве.

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В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала архивный снимок, который был сделан, когда Хилари было 7 лет. Кадр подписан так:

Для вашего удовольствия! Кажется, мне было 7 лет... Я играла гигантскую крысу в “Щелкунчике“.

Пользователи сети тепло отреагировали на архивный снимок звезды. Они назвали его забавным и очень милым.

Хилари Дафф - 31-летняя актриса и певица. Она прославилась еще в детстве, благодаря главной роли в сериале “Лиззи Магуайер“. В 2002 году Хилари начала музыкальную карьеру и выпустила дебютный альбом. На сегодняшний день ей удалось выпустить пять студийных альбомов и продать их тиражом в более чем 15 млн экземпляров.

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