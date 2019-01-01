Алена Шоптенко впервые подстриглась - фото

Смотри, как сейчас выглядит танцовщица с новой стрижкой.

Известный украинский хореограф, победительница первого сезона “Танцев со звездами“ Алена Шоптенко решилась в конце года на кардинальные перемены. Звезда впервые обрезала волосы.

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Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram. Артистка призналась, что в подростковом возрасте мама запрещала ей стричься. В 16 лет она подрезала кончики, после чего ее волосы стали кудрявыми. Позже Алена поняла, что что все-таки она правильно сделала, что послушалась маму. Ведь длинные волосы стали ее визитной карточкой.

Однако знаменитость заявила, что после беременности состояние волос ухудшилось. Поэтому она решилась сделать короткую стрижку.

“Я не могу поверить, что сделала это! 32 года я ходила только с длинными волосами! Когда я была подростком, мне не разрешала стричься мама, и это приводило к конфликтам, ведь дух противоречия и жажда экспериментов со своей внешностью зашкаливали. Плюс было крайне неудобно делать прически на турниры по бальным танцам с волосами ниже попы. В 16 лет я всё-таки подрезала кончики, и мои волосы, избавившись от веса, резко подскочили и стали кудрявиться. Так, ещё 10 лет я проходила с пышной кудрявой шевелюрой. Ну и, став немного постарше, я поняла, что всё-таки правильно сделала, что послушалась маму и не обрезала волосы коротко. Длинные волосы были моей визитной карточкой много лет ))) Но после беременности и структура волос, и их состояние изменилось, поэтому я наконец-то решилась поменять прическу“, - поделилась Шоптенко.

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Напомним, ранее бывшие супруги Шоптенко и Дикусар рассказали, как общаются после развода.

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