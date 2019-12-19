Модель продемонстрировала пышные ягодицы - и покорила Сеть.

Вернула лето: Британская модель Деми Роуз показала горячий лук в "змеином" купальнике instagram.com/demirosemawby

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Британская модель эпатажная Деми Роуз, которая обожает демонстрировать свои пышные формы в откровенных нарядах - и даже без них, подогрела интерес поклонников снимками в купальнике. В Инстаграм модель добавила не по-зимнему “горячие“ снимки, сделанные напротив зеркала. Деми позирует в купальнике с расцветкой “питон“, отставив назад аппетитные ягодицы.

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Кроме того, Деми показала еще один “пляжный“ образ - в черном комплекте, также сделав акцент на своих красивых ягодицах.

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Ранее мы писали, что Настя Каменских сфотографировалась абсолютно голой.

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