Вернула лето: Британская модель Деми Роуз показала горячий лук в "змеином" купальнике
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Британская модель эпатажная Деми Роуз, которая обожает демонстрировать свои пышные формы в откровенных нарядах - и даже без них, подогрела интерес поклонников снимками в купальнике. В Инстаграм модель добавила не по-зимнему “горячие“ снимки, сделанные напротив зеркала. Деми позирует в купальнике с расцветкой “питон“, отставив назад аппетитные ягодицы.
Кроме того, Деми показала еще один “пляжный“ образ - в черном комплекте, также сделав акцент на своих красивых ягодицах.
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