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Вернула лето: Британская модель Деми Роуз показала горячий лук в "змеином" купальнике

Комментариев: 1
Модель продемонстрировала пышные ягодицы - и покорила Сеть.

Вернула лето: Британская модель Деми Роуз показала горячий лук в
Вернула лето: Британская модель Деми Роуз показала горячий лук в "змеином" купальнике
instagram.com/demirosemawby

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Британская модель эпатажная Деми Роуз, которая обожает демонстрировать свои пышные формы в откровенных нарядах - и даже без них, подогрела интерес поклонников снимками в купальнике. В Инстаграм модель добавила не по-зимнему “горячие“ снимки, сделанные напротив зеркала. Деми позирует в купальнике с расцветкой “питон“, отставив назад аппетитные ягодицы.

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Кроме того, Деми показала еще один “пляжный“ образ - в черном комплекте, также сделав акцент на своих красивых ягодицах.

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Ранее мы писали, что Настя Каменских сфотографировалась абсолютно голой.

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Теги: Деми Роуз, откровенное фото, фото в купальнике
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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Michael2811    19.12.2019, 17:32
Оценка:  -2
Michael2811
Хороша попка.......Гарна Маша! Но не наша....
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