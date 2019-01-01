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Партнерша Остапчука на "Танцах со звездами" снялась в откровенной фотосессии

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Илона Гвоздева показала красоту тела в нюдовом купальнике.

Партнерша Остапчука на
Партнерша Остапчука на "Танцах со звездами" снялась в откровенной фотосессии
instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая в шоу "Танцы со звездами"-2019 была в паре с телеведущим Владимиром Остапчуком, показала кадры необычной фотосессии. В Инстаграм Илона добавила несколько фото, на которых позирует в нюдовом купальнике, принимая сложные позы и демонстрируя возможности своего гибкого и сильного тела.

Язык тела — знаковые элементы поз и движений различных частей тела, при помощи которых, осознанно или неосознанно передаются мысли, чувства и эмоции.
О чём вам говорит моё тело?
И спасибо большое @donmari_photo за то,что так профессионально увидела в объективе мое тело💃🏽💋🙏, - написала Гвоздева.

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Поклонники оставили множество комментариев к фото, отметив, что тело Илоны - прекрасно: "Это фото отображает ваше сильное, гибкое, женственное и чувственное тело", - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук взорвал Сеть новым забавным видео.

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Теги: Илона Гвоздева, гибкость, йога
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Источник: IVONA bigmir)net

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