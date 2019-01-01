Винник признался, что обожает подарки, в которых чувствуется, что их преподносят "от всего сердца" .

"Могу устроить праздник в любой день": Олег Винник рассказал о новогоднем застолье пресс-служба

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На съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00, популярный певец Олег Винник поделился с журналистами детскими воспоминаниями о рождественских праздниках.

Украинцы уже начали подготовку к Новому году. Пока одни наряжают елку и украшают дом, другие продумывают меню и готовят подарки. Но Олег Винник говорит, что для него имеет значение уютная и веселая атмосфера праздника, а не сколько блюд будет на столе или подарков под елкой.

Не столь важно, какой будет подарок, главное – чтобы это было сделано от сердца. Я более практичный человек – могу устроить праздник в тот день, о котором никто и не подумает. Это должно быть откровенно и по-настоящему, с любовью, – рассказал Олег Винник в интервью каналу «Украина». – Я вырос в селе и помню, что родители готовились к Новому году заранее – сначала надо было поехать на базар скупиться, потом наготовить, забить холодильник и погреб. Мама была уже настолько уставшая, пока пробьют эти куранты, что закрывала глаза, а я не понимал – где же праздник? И так некоторые люди до сих пор готовятся, а после застолья еще же нужно все убрать. Поэтому для меня важно, чтобы было практично, уютно и весело, а не насколько роскошно будет накрыт стол.

пресс-служба

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Певец также признался – в детстве он любил колядовать и посевать, хотя за это ему и доставалось от учителей.

Бывало из-за этого меня в школе вызывали «на ковер». Но моменты, когда ты идешь в селе по снегу, колядуешь, действительно незабываемые. Я бы и сейчас так с радостью сделал, – поделился музыкант за кулисами новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!».

пресс-служба

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