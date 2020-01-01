Артист признался, что часто в праздники видится со своей командой .

DZIDZIO рассказал, какие желания загадывает в новогоднюю ночь пресс-служба

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За кулисами грандиозного шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00, популярный артист DZIDZIO откровенно признался, что надо загадывать в новогоднюю ночь, чтобы осуществлялось только лучшее.

Лидер популярной группы «DZIDZIO» Михаил Хома рассказал, как традиционно встречает Новый год и к каким вершинам собирается идти в 2020 году.

Как и все артисты в новогоднюю ночь – сначала выступаем, а потом все вместе встречаемся, празднуем и разбегаемся. А потом снова собираемся и приступаем к работе, потому что этот год для группы «DZIDZIO» и лично для меня – очень важен! Мы многое задумали и совсем скоро вы об этом узнаете, я объявлю об этом на всю страну. Но я скажу вам наперед – мы идем к победе! – поделился DZIDZIO с журналистами канала «Украина».

И хотя планы и желания на следующий год у артиста грандиозные, он признается – к желаниям относится достаточно серьезно, поэтому перед тем, как что-то закинуть во Вселенную, 100 раз подумает.

пресс-служба

У меня даже хит есть со словами: «Збувається всьо, просто треба дуже сильно вірити в то». Вот насколько человек может поверить! Загадывайте желание только, люди, будьте внимательны к тому, что загадываете, я вам сразу скажу – сбывается все! Будьте осторожны со своими желаниями, а когда не знаете, что загадать, говорите: «Веди меня». Веди меня, и поверьте, оно иногда заведет куда лучше, чем то, что вы сами себе пожелаете! Потому что порой мы себе желаем в маленьких рамках, а все может быть гораздо шире! – рассказал DZIDZIO за кулисами новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00.

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