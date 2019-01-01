"Ну и Эго": Бывшего мужа Славы Каминской затроллили за "заповеди" детям
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Бывшего мужа участницы дуэта “НеАнгелы“ Славы - пластического хирурга Эдгара Каминского затроллили в Сети из-за публикации с советами своим детям, как нужно жить. Пост появился в Инстаграм Каминского по случаю празднования дня рождения дочери 4-летней Лауры и сына, 5-летнего Леонарда. Каминский озаглавил публикацию “Моим детям - мои советы и правила жизни“.
Он написал целый набор правил, которые, по его мнению, помогут детям стать успешными и счастливыми:
Всегда верь в себя и в свою идею, даже если делаешь что-то наперекор всем.
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Не переживай если идея оказалась провальной ━ это опыт.
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Если у тебя есть руки и ноги, ты видишь и слышишь, тогда не жалуйся никому на жизнь, у тебя точно есть все инструменты для счастья и успеха.
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Не будь нытиком. Не дружи и не работай с пессимистами.
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Умей слушать. Не перебивай. Смотри в глаза собеседнику. Делай выводы.
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Перед сном обязательно мечтай. Твой папа мечтал и проживал будущую жизнь и события, как сериал.
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Помни, жизнь одна. Ее нужно прожить достойно.
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Все поступки должны быть продиктованы совестью. Думай на годы вперёд. Даже если очень больно — думай о будущем комфорте.
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Поступай так, чтобы тобой гордились. Поступай так, чтобы за тебя не было стыдно.
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Вредные привычки не дают бонусов в коммуникации, к тому же это колоссальный минус для здоровья. Сразу откажись и прояви силу воли.
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Каждый соблазн — это вызов. Докажи себе, что ты не такой, как все. Правильные люди это оценят, - написал хирург.
К слову, Эдгар отдельно остановился на вопросе измен - отметив, что их ни в коем случае нельзя допускать, поскольку рано или поздно правда выйдет наружу. Более того, по мнению доктора, с изменниками не стоит иметь дело даже в работе.
Не изменяй, даже если очень хочется. Близкий человек рано или поздно об этом узнает. Не стоит вести бизнес и просить совета у тех, кто изменяет своим близким. Вы потеряете деньги и получите неискренний совет.
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Любую задачу не откладывай на потом, а реализовывай сразу.
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Сон для слабаков. Стремись меньше спать и больше времени посвящать идеям.
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В ошибках не вини других, ищи причины в себе. Если виноват кто-то другой, значит твои действия и поступки спровоцировали это и позволили так поступить.
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Учись зарабатывать больше, а не экономить.
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Нужно зарабатывать столько, чтобы была возможность в любую тяжелую минуту выручить родных и близких.
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Главное путь, а не результат. Если путь правильный, то и результат всегда будет положительный.
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Даже самые близкие друзья могут подставить.
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Будь всегда на чеку. Моделируй в голове худший вариант развития событий.
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В любой жизненной ситуации помни «всегда так не будет».
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Открывай сердце для любви, во всем проявляй искренность и честность, - завершил доктор.
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Подписчики Каминского отреагировали в комментариях на пост. Многие сочли советы мудрыми и поблагодарили хирурга за публикацию, “из которой вынесли кое-что для себя“.
Однако, часть фолловеров довольно резко высказалась о советах Эдгара - обратив внимание на то, что они рассчитаны скорее на взрослых людей, а детям сейчас необходимы любовь и внимание, а не “свод жестких правил“. Также подписчиков привлек пункт о том, что спать нужно как можно меньше.
@edgar_kaminskyi детям по 4 года им любовь нужна и забота и любящая атмосфера в доме, а не советы , как на смертном одре от умирающего папки )))
“Главное путь, а не результат. ...“- очень оптимистично
Сон не для “слабаков“, а для здоровья✌️
Сон для слабаков, старайся меньше спать, сказал доктор который знает как никто другой чем чревато хроническое недосыпание для здоровья человека.🤔
Детям ещё так мало лет, Вы проживите с детьми вместе , воспитывая их а не давать советы в столь юным возрасте. Утром завтрак дочери сделайте
@edgar_kaminskyi ..ваша жизнь на ладони и не надо обижаться на то что пишут...детям нужен папа на каждый день, а не по праздникам.. ( теперь чужого будете воспитывать и посмотрите как оно когда в ту семью придет чужой дядя((
Все советы сводятся к заработку денег ..😏 деньги деньги деньги ....есть же другие ценности в жизни...прям какой-то самовлюблённый пост
Ваше ЭГО не имеет границ)))) @edgar_kaminskyi открывайте сердце для любви 🙌, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Эдгар Каминский засветился на публике с незнакомкой.
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