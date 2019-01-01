"Ну и Эго": Бывшего мужа Славы Каминской затроллили за "заповеди" детям

Пластический хирург написал целый свод правил и советов, которые адресовал своим детям 4 и 5 лет - их раскритиковали пользователи Сети .

"Ну и эго": Бывшего мужа Славы Каминской затроллили в Сети за "заповеди" детям instagram.com/edgar_kaminskyi

Читай также: Вот это поворот: Слава и Эдгар Каминские страстно поцеловались на людях

Бывшего мужа участницы дуэта “НеАнгелы“ Славы - пластического хирурга Эдгара Каминского затроллили в Сети из-за публикации с советами своим детям, как нужно жить. Пост появился в Инстаграм Каминского по случаю празднования дня рождения дочери 4-летней Лауры и сына, 5-летнего Леонарда. Каминский озаглавил публикацию “Моим детям - мои советы и правила жизни“.

Он написал целый набор правил, которые, по его мнению, помогут детям стать успешными и счастливыми:

Всегда верь в себя и в свою идею, даже если делаешь что-то наперекор всем.

⠀

Не переживай если идея оказалась провальной ━ это опыт.

⠀

Если у тебя есть руки и ноги, ты видишь и слышишь, тогда не жалуйся никому на жизнь, у тебя точно есть все инструменты для счастья и успеха.

⠀

Не будь нытиком. Не дружи и не работай с пессимистами.

⠀

Умей слушать. Не перебивай. Смотри в глаза собеседнику. Делай выводы.

⠀

Перед сном обязательно мечтай. Твой папа мечтал и проживал будущую жизнь и события, как сериал.

⠀

Помни, жизнь одна. Ее нужно прожить достойно.

⠀

Все поступки должны быть продиктованы совестью. Думай на годы вперёд. Даже если очень больно — думай о будущем комфорте.

⠀

Поступай так, чтобы тобой гордились. Поступай так, чтобы за тебя не было стыдно.

⠀

Вредные привычки не дают бонусов в коммуникации, к тому же это колоссальный минус для здоровья. Сразу откажись и прояви силу воли.

⠀

Каждый соблазн — это вызов. Докажи себе, что ты не такой, как все. Правильные люди это оценят, - написал хирург.

instagram.com/edgar_kaminskyi

К слову, Эдгар отдельно остановился на вопросе измен - отметив, что их ни в коем случае нельзя допускать, поскольку рано или поздно правда выйдет наружу. Более того, по мнению доктора, с изменниками не стоит иметь дело даже в работе.

Не изменяй, даже если очень хочется. Близкий человек рано или поздно об этом узнает. Не стоит вести бизнес и просить совета у тех, кто изменяет своим близким. Вы потеряете деньги и получите неискренний совет.

⠀

Любую задачу не откладывай на потом, а реализовывай сразу.

⠀

Сон для слабаков. Стремись меньше спать и больше времени посвящать идеям.

⠀

В ошибках не вини других, ищи причины в себе. Если виноват кто-то другой, значит твои действия и поступки спровоцировали это и позволили так поступить.

⠀

Учись зарабатывать больше, а не экономить.

⠀

Нужно зарабатывать столько, чтобы была возможность в любую тяжелую минуту выручить родных и близких.

⠀

Главное путь, а не результат. Если путь правильный, то и результат всегда будет положительный.

⠀

Даже самые близкие друзья могут подставить.

⠀

Будь всегда на чеку. Моделируй в голове худший вариант развития событий.

⠀

В любой жизненной ситуации помни «всегда так не будет».

⠀

Открывай сердце для любви, во всем проявляй искренность и честность, - завершил доктор.

скриншот

Читай также: Горячо: Анна Ризатдинова снялась в белье и чулках для мужского журнала

Подписчики Каминского отреагировали в комментариях на пост. Многие сочли советы мудрыми и поблагодарили хирурга за публикацию, “из которой вынесли кое-что для себя“.

Однако, часть фолловеров довольно резко высказалась о советах Эдгара - обратив внимание на то, что они рассчитаны скорее на взрослых людей, а детям сейчас необходимы любовь и внимание, а не “свод жестких правил“. Также подписчиков привлек пункт о том, что спать нужно как можно меньше.

@edgar_kaminskyi детям по 4 года им любовь нужна и забота и любящая атмосфера в доме, а не советы , как на смертном одре от умирающего папки )))



“Главное путь, а не результат. ...“- очень оптимистично

Сон не для “слабаков“, а для здоровья✌️

Сон для слабаков, старайся меньше спать, сказал доктор который знает как никто другой чем чревато хроническое недосыпание для здоровья человека.🤔

Детям ещё так мало лет, Вы проживите с детьми вместе , воспитывая их а не давать советы в столь юным возрасте. Утром завтрак дочери сделайте

@edgar_kaminskyi ..ваша жизнь на ладони и не надо обижаться на то что пишут...детям нужен папа на каждый день, а не по праздникам.. ( теперь чужого будете воспитывать и посмотрите как оно когда в ту семью придет чужой дядя((

Все советы сводятся к заработку денег ..😏 деньги деньги деньги ....есть же другие ценности в жизни...прям какой-то самовлюблённый пост



Ваше ЭГО не имеет границ)))) @edgar_kaminskyi открывайте сердце для любви 🙌, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Эдгар Каминский засветился на публике с незнакомкой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.