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На экс-супруга Майли Сайрус подали в суд из-за снимка в Instagram

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Фотограф требует от Лиама Хемсворта компенсации в размере 150 тыс. долларов.
На экс-супруга Майли Сайрус подали в суд из-за снимка в Instagram
На экс-супруга Майли Сайрус подали в суд из-за снимка в Instagram
Getty Images

На известного австралийского актера, бывшего супруга американской певицы Майли Сайрус, Лиама Хемсворта подали в суд. Об этом пишет E-news.

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Как пишет издание, причиной судебного иска стало нарушение авторских прав. Хемсворт незаконно опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок со съемок комедии “Разве это не романтично“.

Автор фотографии Джанет Майер заявил, что кадр был опубликован без его согласия. Кроме того, через год после обнародования Лиам вновь запостил снимок в Stories, призывая голосовать за картину “Разве это не романтично“ на премии Teen Choice Awards. Теперь Джанет Майер требует 150 тыс. долларов в качестве моральной компенсации.

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Напомним, ранее на Дженнифер Лопес подали в суд из-за ее снимка в Instagram.

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Теги: Лиам Хемсворт, Майли Сайрус
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Источник: eonline.com

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