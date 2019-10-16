Певица Майли Сайрус призналась, ее роман с Коди Симпсоном мог начаться еще 4 года назад.

Майли Сайрус заявила, что целовалась с Симпсоном еще до свадьбы с Хемсвортом instagram.com/mileycyrus

Популярная американская исполнительница и актриса Майли Сайрус в очередной раз удивила поклонников новыми подробностями личной жизни. Звезда призналась, где и когда впервые поцеловалась с новым бойфрендом, австралийским певцом Коди Симпсоном.

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Как сообщает The Daily Mail, на днях артистка вместе с 22-летним возлюбленным создали публичный онлайн-чат в Instagram, где фанаты смогли задать паре несколько вопросов. Так, во время разговора 26-летняя Сайрус призналась, что впервые поцеловалась с Симпсоном еще в 2015 году до свадьбы с Лиамом Хемсвортом.

Звезда заявила, что поцелуй состоялся в одном из лос-анджелесских клубов. Однако Коди исправил Майли, сказав, что скорее всего это случилось у нее дома.

Напомним, Лиам Хемсворт подал документы на развод с певицей Майли Сайрус спустя 7 месяцев после свадьбы.

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