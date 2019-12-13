Джамала вместе с мужем снялась в нежной фотосесии

Певица Джамала показала новые фотографии с мужем.

Победительница “Евровидения 2016“, украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала очаровала подписчиков романтическими снимками со своим супругом Сеит-Бекиром Сулеймановым.

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На своей странице в Instagram Народная артистка Украины опубликовала кадры с осенней фотосессии. На снимкам влюбленные держатся за руки и нежно смотрят друг на друга. Джамала позирует в белом платье с цветочным принтом и кожаной куртке. А возлюбленный певицы одет в светлые брюки, голубую рубашку и черный пиджак.

“Впереди ещё несколько месяцев зимы и холодов, которые нужно пережить. А сейчас нужно все доделать, закрыть дела на работе, договорить, завезти, купить, привезти, исполнить, и так далее. Короче, тяжело со всем этим справиться одному! Хорошо, что вместе! Желаю всем дружно пережить, помочь, подставить плечо, подать руку, поцеловать, обнять, сказать вовремя нужное слово. Держимся вместе!“, - подписала публикацию Джамала.

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Напомним, ранее Джамала показала нежное фото с подросшим сыном.

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