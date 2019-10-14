Джамала показала нежное фото с подросшим сыном
Популярная украинская певица, победительница песенного конкурса “Евровидения-2016“ Джамала очаровала Сеть новой семейной фотографией с подросшим сыном Эмиром-Рахманом.
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Так, на своей странице в Instagram артистка показала яркий снимок, на котором она играет с малышом. Звездная мама и ее маленький сын сидят на ковру с забавными игрушками. Вместе с семейством позирует их домашний любимец.
В описании к фото Джамала намекнула, что солнечный выходной в понедельник, 14 октября, решила провести в кругу семьи.
Поклонники исполнительницы засыпали ее новую публикацию восторженными комментариями.
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“Этот выходной ещё более прекрасный с Вами!“, “Какие вы красивые“, “Як мило“, “Поздравляю наших защитников с праздником! Целуйте Эмира в щёчку от всех нас“, “Такие котьки“, - пишут пользователи Сети.
Ранее певица Джамала заявила, что готова во второй раз стать мамой.
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