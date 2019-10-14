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Джамала показала нежное фото с подросшим сыном

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Певица Джамала показала, как провела выходной 14 октября.
Джамала показала нежное фото с подросшим сыном
Джамала показала нежное фото с подросшим сыном
instagram.com/jamalajaaa

Популярная украинская певица, победительница песенного конкурса “Евровидения-2016“ Джамала очаровала Сеть новой семейной фотографией с подросшим сыном Эмиром-Рахманом.

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Так, на своей странице в Instagram артистка показала яркий снимок, на котором она играет с малышом. Звездная мама и ее маленький сын сидят на ковру с забавными игрушками. Вместе с семейством позирует их домашний любимец.

В описании к фото Джамала намекнула, что солнечный выходной в понедельник, 14 октября, решила провести в кругу семьи.

Поклонники исполнительницы засыпали ее новую публикацию восторженными комментариями.

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“Этот выходной ещё более прекрасный с Вами!“, “Какие вы красивые“, “Як мило“, “Поздравляю наших защитников с праздником! Целуйте Эмира в щёчку от всех нас“, “Такие котьки“, - пишут пользователи Сети.

Ранее певица Джамала заявила, что готова во второй раз стать мамой.

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Теги: Джамала
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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denis82    15.10.2019, 11:26
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