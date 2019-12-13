Музыкант сбрил бороду, но оставил пышные усы - его в Сети сравнили с козаком .

Ничего себе: Сергей Бабкин снова кардинально сменил имидж instagram.com/babkin_official

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Украинский музыкант, актер Сергей Бабкин снова кардинально сменил имидж. В Инстаграм Бабкин добавил фото на котором позирует - вместо уже привычной бороды - с гладко выбритым подбородком и пышными усами. Бабкин отметил, что сделал фото во время приезда из Харькова в Киев.

Здравствуйте, друзья. Я всегда был уверен в том, что когда я приезжаю в Киев - это тяжелая работа, плотный график, я постоянно посещаю различные мероприятия. Но сегодня все наоборот. После двух премьерных напряженных спектаклей «Alice in Wonderland», которые наконец состоялись в Харькове 10 и 11 декабря, я чувствую приятную и сладкую усталость. Поэтому по сравнению с тем, что произошло в последние два дня в Харькове, сегодня и завтра в Киеве я буду отдыхать.)) - написал музыкант.

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Поклонники Сергея Бабкина отметили, что с такими усами он похож на козака.

Ранее мы писали, что Сергей Бабкин покрасился в блондина.

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