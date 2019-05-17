Сергей Бабкин удивил неожиданной сменой имиджа (фото)
Украинский певец выбелил волосы и бороду.
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Украинский певец Сергей Бабкин, который недавно показал трогательный снимок с беременной женой, кардинально сменил имидж. Музыкант перекрасил свою бороду и волосы в платиновый блонд.
Новым образом артист поделился в своем Instagram.
Дверь в лето, - загадочно подписал снимок Сергей.
Фанаты певца положительно отреагировали на метаморфозы Бабкина, а некоторые не упустили возможности подшутить над артистом. "Сергей Дедкин", "В любом цвете - лучший!", "Вам очень идет!", "Красавчик", - пишут фоловеры.
Напомним, что в марте Сергей и Снежана Бабкины признались, что ждут третьего ребенка.
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