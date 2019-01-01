Позитив сбрил усы - и вызвал неоднозначную реакцию поклонников .

"Помолодел на 10 лет": Участник "Время и стекло" кардинально сменил имидж instagram.com/nadyadorofeeva

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Участник популярной группы “Время и стекло“ Алексей Завгородний (Позитив) кардинально сменил имидж, сбрив свои "фирменные" усы. Снимки "обновленного" позитива добавила его коллега по дуэту Надя Дорофеева. В кадре артисты забавно обыграли тему "растительности" - Позитив позирует гладко выбритым, а Надя примеряет накладные усики.

Тур #VISLOVO закончился ! Спасибо всем, кто был с нами! 🖤 мы вернулись в Киев и впереди много работы 💪, - сообщила Дорофеева.

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Мнения поклонников по поводу "бритости" Позитива разделились - часть фолловеров отметили, что им очень нравится Позитив без усов и он "помолодел", а некоторые написали в комментариях, что "с усиками было лучше".

А это точно Леша? 😂А то сбрил усики, вернулся в подростковый возраст 😂

Мне показалось или Позитив збрил усы?!?!?!?!?!

Надя зачем Лёша сбрил усики????😭😭

Как Леше классно без усиков)😂😁

Пазик без усов!! Он стал моложе на 10 лет ❤️

Верните ему усики😢😢😢😭😭 они мне так нравились 😭😭😭, - написали в Сети.

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