Звездная тренер выставила фото, на котором широко улыбается - и получила множество комплиментов от поклонников .

С декольте и в шляпе: Марина Боржемская очаровала неожиданным образом instagram.com/uzelkova.marina

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Звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская продолжает радовать поклонников новыми смелыми и женственными look-ами. В Сети часто высказывают мнение, что после развода со спортсменом Вячеславом узелковым Марина стала гораздо более уверена в себе и своей женственности - и очень похорошела. В последнее время Боржемская часто позирует на фото в дизайнерских нарядах, которые подчеркивают ее привлекательность.

Так, в Инстаграм появился снимок, на котором Марина запечатлена в черном наряде с глубоким декольте и шляпе в тон. В кадре Боржемская лучезарно улыбается. Такое фото стало иллюстрацией поста, в котором Марина опубликовала стих Александра Бегена о значении женской улыбки.

И не забывайте, что улыбка, - огромное сокровище, данное нам свыше, согласны? - написала Боржемская.

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Подписчики тут же забросали Марину комплиментами, отметив, что на фото она необычайно хороша.

Ранее мы писали, что Марина Боржемская готова к новым отношениям.

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