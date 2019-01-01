Тренер посетила "Ніч Химер" в экстравагантном наряде с ярким макияжем .

Яркий мейк "смоуки айз": Тренер Боржемская засветилась в непривычном образе ivona.bigmir.net

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Звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская, которая в последнее время часто экспериментирует с модными нарядами, появилась на публике в дизайнерском костюме с ярким мейкапом.

В таком аутфите знаменитость посетила “Ночь химер“, о чем написала в Инстаграм, добавив фото. Марина позирует в необычном длинном черно-белом платье, оформленном как костюм. Волосы Боржемской собраны сзади в “ракушку“, а несколько ровных прядей оставлены впереди. Макияж Марины - довольно яркий с акцентом на глаза. В описании Боржемская отметила, что мейкап “смоуки айз“ для нее в новинку, но она осталась довольна результатом.

Взрослым тоже хочется иногда поиграть в казки💫 “Ночь Химер“ вместе с @zirkovyi_shlyah ❤️. Стоит ли говорить о том, что этот вечер был удивительным и необычным! Мне кажется, всем гостям понравилось побыть иными, не такими, как в обычной жизни. Для меня, например, было необычным попробовать такой яркий мейк “Смоуки айз“, ведь в повседневной жизни и большинства съемок я выбираю “нюд“. Но, по-моему, получилось необычно и тематично😍 А, вот, например, что бы вы кадинально изменили в себе, пусть даже на одну ночь?

.Образ от непревзойденного @alexandrocheretny, - написала Боржемская.

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Подписчики звездной тренера забросали ее комплиментами и отметили, что им очень нравятся эксперименты красивой и женственной звезды.

Мариша, глаз не отвести!!! 🔥👏 королева! Роскошный образ и прекрасная ты! Всегда яркая и необыкновенная ❤️, - написали в Сети.

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Ранее мы писали, что участница Зважених сделала Боржемской необычный подарок.

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