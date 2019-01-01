Деми Роуз очаровала поклонников снимком с пляжа.

Без ничего: Британская модель поразила голым фото instagram.com/demirosemawby

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Британская модель Деми Роуз, у которой довольно пышные формы, обожает демонстрировать свое тело в откровенных нарядах. Однако, теперь Деми пошла еще дальше и позировала обнаженной. Снимок девушка выставила в Инстаграм. Деми сидит на коленях, соединив поднятые руки. За несколько часов фото набрало почти полмиллиона лайков.

Скриншот

Ранее мы писали, что Белла Хадид снялась в прозрачном наряде.

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